Numa altura em que o Wolverhampton não vive os melhores momentos, a imprensa britânica dá conta de um interesse do empresário John Textor em comprar o clube por 470 milhões de euros.

Segundo o The Athletic, o Fosun Group, grupo chinês que detém as ações dos Wolves, recebeu a oferta do norte-americano em duas partes: 170 milhões de euros em dinheiro e 300 milhões em ações.

Esta possibilidade apenas existe porque John Textor abdicou da participação minoritária do Crystal Palace, em julho de 2025, clube que também milita na Premier League. Recorde-se que Textor é dono do grupo empresarial Eagle Football Holdings e controla o Lyon (apesar de ter abdicado da presidência), Botafogo e RWDM Bruxelas.

Caso este acordo não seja finalizado, o que é uma forte possibilidade, segundo a mesma fonte, o empresário poderá optar por outros clubes, como é o caso do QPR, Derby County, Charlton, Watford ou Shefffield Wednesday.