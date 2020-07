Um empate e objetivo cumprido de José Mourinho. Quando a 20 de novembro foi anunciado treinador do Tottenham, o setubalense pegou numa equipa que ocupava o 14.º lugar e, mesmo sem ser brilhante nas exibições, conseguiu qualificar-se para a Liga Europa da próxima época com um empate no terreno do Crystal Palace (1-1).

Ora, para José Mourinho e os spurs chegarem ao sexto lugar, teve de cair o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. Numa jornada de grandes decisões europeias e na despromoção, os Wolves perderam (2-0) perante um Chelsea que também lutava para ir à Liga dos Campeões. Uma derrota que deixa a equipa de NES no sétimo lugar e, assim, com menos hipóteses de chegar à Europa. Mas ainda as há, diga-se...

Kane e indecisão até ao último momento

Os Spurs partiam de trás nesta jornada. Tinham menos um ponto que o Wolves e, por isso, precisavam de igualar a pontuação dos homens de NES. Quando Lo Celso descobriu Kane na área, o inglês colocou diferença no marcador e na tabela, aos 13 minutos. O Tottenham passava para sexto e não mais saíria de lá, apesar de o Palace ter empatado.

O 1-1 chegou aos 53 minutos por Jeffrey Schlupp, que marcou após uma sobra na área. O empate não deixou ninguém sossegado no banco dos Spurs, mas quando o jogo terminou José Mourinho celebrou com a restante equipa técnica. Isto apesar de em Stamford Bridge ainda haver jogo entre Chelsea e Wolves.

No entanto, por essa altura, já estava tudo praticamente confirmado. O resultado de 2-0 que os blues construíram frente à equipa de Nuno Espírito Santo e restante armada portuguesa era demasiado seguro para impedir as celebrações de Mourinho.

Um livre soberbo de Mason Mount e outro golo de Giroud no espaço de três minutos deixaram o Chelsea na Champions e o Wolves fora de acesso europeu, para já.

Isto porque os Wolves ainda têm duas hipóteses para chegar às provas da UEFA: ganhando a Liga Europa vão à Liga dos Campeões, o Chelsea vencendo a Taça de Inglaterra ao Arsenal, vão à Liga Europa por via do sétimo lugar.

Para já, estão fora, como fora da Premier League estão também Bournemouth, Watford e Norwich City: as equipas que descem.