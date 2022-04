O Newcastle venceu esta sexta-feira o Wolverhampton de Bruno Lage pela margem mínima (1-0), em encontro referente à 32.ª jornada da Premier League.

A equipa de St. James Park vinha de três desaires consecutivos, mas conseguiu garantir o triunfo na sequência de um castigo máximo convertido por Chris Wood, já ao minuto 72.

Chris Wood viu um golo seu ser anulado ainda na primeira parte (24m), com recurso ao VAR, mas logrou arrancar uma grande penalidade num duelo com José Sá na etapa complementar.

A decisão do árbitro foi muito contestada pelo guarda-redes português, que estabelece um novo recorde na história da Premier League: é o primeiro guarda-redes a cometer três grandes penalidades na mesma edição da prova.

O Newcastle marcou, o Wolverhampton tentou responder em vão. A equipa de Bruno Lage pode lamentar a ausência de unidades importantes como Rúben Neves, Daniel Podence, Dendoncker ou Raúl Jiménez.

