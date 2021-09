Sem grande espaço na equipa principal do Wolverhampton, Fábio Silva foi titular na formação de sub-23 dos wolves na derrota frente ao Sunderland, e até marcou um golo.

Um golo com uma dedicatória especial, já que o avançado, aquando do festejo, lembrou Jota, defesa-central do Tondela que se lesionou com gravidade no joelho.

«Força, Jota! Juntos», lê-se, na camisola exibida por Fábio Silva.

Ora veja o momento: