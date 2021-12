A Premier League confirmou este domingo o adiamento do próximo jogo do Wolves, a pedido do emblema de Wolverhampton.

Assim, o Arsenal-Wolves, previsto para a próxima terça-feira, não vai acontecer, uma vez que os «Lobos» não têm jogadores suficientes para ir a jogo.

Following a request from Wolves, the Premier League Board met today and agreed to postpone the club’s away fixture against Arsenal, due to be played on Tuesday 28 December



