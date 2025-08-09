Wolverhampton
VÍDEO: José Sá emocionado na homenagem dos Wolves a Jota e André Silva
Guarda-redes foi titular no particular com o Celta de Vigo, na tarde deste sábado
Antes do último particular da pré-época, os Wolves homenagearam Diogo Jota e André Silva. O internacional português representou esta equipa entre 2017 e 2020. Aquando do minuto de silêncio, o guarda-redes José Sá não conteve a emoção.
Na tarde deste sábado, José Sá, Toti e Rodrigo Gomes foram os portugueses em ação nos Wolves de Vítor Pereira, frente ao Celta de Vigo. Todavia, o golo do avançado Pablo Durán, aos 59 minutos, foi suficiente para decidir o encontro a favor dos espanhóis (1-0).
Em quatro encontros na preparação para 2025/26, os Wolves perderam com Celta, Girona (2-1) e Lens (3-1), além de empatarem com o Stoke City (1-1). A Premier League arranca em casa, na tarde de sábado (17h30), frente ao Man City.
