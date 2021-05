O dia do regresso do público ao Molineux é também o último de Nuno Espírito Santo como treinador do Wolverhampton.

Centenas de adeptos esperavam a chegada do autocarro da equipa para se despedirem do técnico português com faixas com a fotografia do treinador e a canção criada para Nuno Espírito Santo.



O treinador despediu-se visivelmente emocionado, como pode ver no vídeo abaixo: