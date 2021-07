Pedro Neto, internacional português do Wolverhampton, lesionou-se a 4 de abril, durante o embate com o Fulham.



O extremo foi operado ao joelho esquerdo e iniciou um longo período de recuperação, falhando o resto da temporada e comprometendo definitivamente as aspirações de uma presença no Euro 2020.



Aos 21 anos, Pedro Neto tem despertado a atenção de clubes de maior nomeada em Inglaterra. Por agora, de qualquer forma, recupera da lesão no Wolverhampton.



Esta quarta-feira, o clube inglês partilhou imagens do processo de recuperação do português, destacando-se a enorme cicatriz que apresenta no joelho esquerdo.



Não há prazo definido para o regresso de Pedro Neto aos relvados, mas o caminho ainda parece longo.