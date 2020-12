O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, perdeu este sábado na receção ao Aston Villa, 0-1, em encontro da 12.ª jornada da Premier League.

O encontro em que Fábio Silva entrou na história do clube ao ser o segundo mais jovem jogador a ser titular no campeonato, acabou por ser decidido já nos descontos.

O Aston Villa estava a jogar com dez desde a expulsão de Douglas Luiz, aos 85 minutos, mas viria a vencer o jogo.

Aos 90+4, Nélson Semedo puxou John McGinn na área. Chamado a converter, El-Ghazi fez o único golo do encontro.

Mas, antes do final, João Moutinho ainda viu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com este resultado, o Wolves soma a segunda derrota seguida, após a derrota com o Liverpool da jornada passada, está no 12º lugar da tabela com 17 pontos. O Aston Villa é 8.º lugar, com 18 pontos.