Chelsea e Wolverhampton empataram nesta quarta-feira [0-0] na estreia de Thomas Tüchel no comando técnico dos londrinos.

A equipa de Nuno Espírito Santo apresentou com cinco portugueses em campo e três no banco de suplentes. Ou seja, Rui Patrício, Nelson Semedo, Rúben Neves, Podence e Pedro Neto foram titulares, João Moutinho [entrou perto do fim], Vitinha e Fábio Silva não.

A jogar em Stamford Bridge, os blues tiveram maior domínio. O Chelsea teve maior posse de bola, mais remates e foi mais perigoso que os Wolves de NES. Rui Patrício ainda teve trabalho, mas o nulo perdurou e deixou o Chelsea no 8.º posto e o Wolverhampton no 13.º.

Emoção em Turf Moor

Ora, se em Stamford Bridge o resultado foi um nulo, em Turf Moor houve emoção da grande. O Burnley esteve a perder duas vezes com o Aston Villa, mas virou o jogo e chegou a um 3-2 final que coloca a equipa no 15.º lugar. O Villa é 10.º.