Willian José pode ser o substituto de Raúl Jiménez na frente de ataque do Wolverhampton, face à lesão prolongada do internacional mexicano. Em conferência de imprensa, Nuno Espírito Santo admitiu a possibilidade de passar a contar com o avançado que representa atualmente a Real Sociedad.



«Há coisas a acontecer mas nada assinado ainda, portanto não podemos falar muito sobre essa situação», começou por dizer o técnico, segundo o Birmingham Mail, acrescentando: «Quando se tornar um jogador do Wolves, irei falar com mais detalhe sobre ele, quando as coisas estiveram assinadas e prontas para avançar.»



Aos 29 anos, Willian José pode rumar a Inglaterra após uma estadia prolongada em Espanha, representando Real Madrid, Saragoça, Las Palmas e Real Sociedad, esta desde 2016. O avançado nascido no Brasil tem, aliás, dupla nacionalidade (brasileira e espanhola).



Na quarta-feira, o alvo do Wolverhampton marcou os dois golos da vitória da Real Sociedad frente ao Córdoba, para a Taça do Rei.



Raúl Jiménez ainda está a recuperar e Nuno Espírito Santo conta com o português Fábio Silva e o italiano Patrick Cutrone, regressado de empréstimo, para a frente de ataque. O técnico, porém, gostaria de ter uma alternativa mais experiente e mais parecida com Raúl Jiménez para essa função.



O Wolves atravessa uma crise de resultados e ocupa atualmente o 14.º lugar na tabela classificativa da Premier League.