Sem jogar desde outubro devido a uma lesão no tornozelo, que o afastou do Mundial 2022, Pedro Neto dá agora os últimos passos na recuperação. O extremo português já esteve na ficha de jogo no duelo do último fim de semana em Southampton, mas não saiu do banco de suplentes.

Ora, esta segunda-feira, o internacional luso foi chamado ao jogo da equipa de sub-21 do Wolverhampton para ganhar ritmo competitivo e respondeu da melhor forma.

Aos oito minutos, Neto roubou a bola ao defesa do Arsenal, percorreu alguns metros e rematou cruzado para abrir o marcador. Dexter Lembikisa (19m) fixou o resultado final em 2-0.

Veja o golo de Pedro Neto: