11 meses depois da grave lesão na cabeça que o afastou do relvados por um longo período, Raúl Jiménez voltou aos golos, com um golaço na vitória do Wolverhampton frente ao Southampton (1-0).

No final do encontro, o avançado mexicano falou aos jornalistas sobre a emoção do momento.

«Quero marcar em todos os jogos. Sabia que o golo ia chegar, estava a lutar, a trabalhar por isso, e toda a equipa merece», disse Jiménez.

«A bola veio de um pontapé longo do guarda-redes [José Sá], é algo que trabalhamos no treino. Lutei até o fim. Queria muito este golo e agora tenho a recompensa», acrescentou o avançado.

«Fiquei muito entusiasmado naquele momento. Quando estava lá a olhar para a bola, a ganhar a bola, a driblar o último defesa. Levantei a cabeça e vi que era minha. Rematei e vi que ia entrar. Foi muito bom», disse ainda.

«É incrível marcar novamente na Premier League. É fantástico estar de volta aos marcadores», frisou Raúl Jiménez.

O golo de Jiménez: