O Wolverhampton, de Bruno Lage, venceu por 3-2 na visita ao Aston Villa, em encontro da 8.ª jornada da Premier League, com uma reviravolta épica.

Com José Sá, João Moutinho, Rúben Neves e Nélson Semedo no onze titular e Daniel Podence e Fábio Silva a entrarem para os 15 minutos finais, os Wolves estiveram a perder por 2-0, graças aos golos de Danny Ings (48 minutos) e McGinn (68’).

Mas Daniel Podence assistiu para Romain Saiss reduzir aos 80, Conor Coady fez o empate aos 85 minutos e Rúben Neves fez o golo da vitória de livre aos 90+4.

Com este resultado, o Wolves ocupa o 8.º lugar com 12 pontos, o Aston Villa é 12.º, com 10.

Noutro jogo da tarde, Norwich e Brighton não foram além de um empate a zero e o Southampton venceu o Leeds por 1-0, com golo de Armando Broja aos 53 minutos.