Rui Patrício, guarda-redes português que trocou Wolverhampton pela AS Roma, reencontrou esta segunda-feira os dois filhos e a esposa, Vera Ribeiro Patrício.



A companheira de Rui Patrício e os filhos despediram-se da cidade inglesa e embarcaram rumo à capital italiana, iniciando uma nova etapa na vida da família.



«Depois de 1 mês separados, agora sim estamos completos. Amamos-te muito, Rui Patrício, que saudades. Vamos lá começar a nova etapa das nossas vidas», escreveu Vera Patrício, nas redes sociais.



Rui Patrício estava em Inglaterra, ao serviço do Wolverhampton, desde 2018. Aos 33 anos, assinou pela AS Roma e vai jogar na Serie A de Itália.