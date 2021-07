O Wolverhampton, a nova equipa de Bruno Lage, apresentou nesta quinta-feira aquela que será a camisola principal para a nova temporada.

Os portugueses Rúben Neves, João Moutinho, Fábio Silva e Daniel Podence foram modelos na apresentação do novo equipamento, agora da marca Castore, com a tradicional cor laranja, que contrasta com pequenos pormenores em preto.

Os Wolves podem estrear a nova pele já neste sábado, frente ao Crewe Alexandra, em jogo de preparação.