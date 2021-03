A esposa de Rui Patrício, Vera Ribeiro Patrício, deixou uma mensagem nas redes sociais a garantir que o companheiro está bem, depois do guarda-redes ter saído lesionado na receção do Wolverhampton ao Liverpool.

«Obrigado por todas as mensagens, amor e apoio que estamos a receber. Não tenho palavras. O Rui está bem e vai recuperar rápido», escreveu.

Recorde-se que Patrício causou preocupação na derrota dos wolves frente ao Liverpool, depois de ter sido atingido na cabeça pelo joelho de Coady, colega de equipa. O guardião foi prontamente imobilizado e abandonou o relvado de maca.

Nuno Espírito Santo garantiu no final do encontro que o internacional português estava consciente, mas, para já, é uma incógnita se Rui Patrício estará disponível para o triplo compromisso da Seleção Nacional com Azeibaijão, Sérvia e Luxemburgo. Fernando Santos anuncia os convocados esta terça-feira, às 12h30.