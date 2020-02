Diogo Jota foi eleito jogador da semana da Liga Europa, numa votação promovida nas redes sociais da competição europeia de clubes. O português ultrapassou Sporar, do Sporting, Kamada, do Eintracht Frankfurt e Morelos, do Rangers, que eram os outros nomeados.

O avançado português do Wolverhampton marcou três dos quatro golos da equipa de Nuno Espírito Santo na vitória frente ao Espanhol de Barcelona nos três remates que fez à baliza no jogo.