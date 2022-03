O Wolverhampton anunciou esta segunda-feira a renovação com Toti Gomes. O defesa-central português ampliou o vínculo com os wolves até 2017.

«Estou feliz e grato por renovar o meu contrato com o Wolverhampton. Agradeço muito a oportunidade que o clube me está a dar e acho que isto é muito bom para mim e para a minha família. (...) Como já disse anteriormente, isto é só o início de uma caminhada que pode ser muito boa e vou continuar a trabalhar para retribuir a confiança do clube», afirmou, citado na nota do clube.

O jovem de 23 anos foi contratado pelo clube inglês ao Estoril em 2020, mas no último ano e meio esteve cedido ao Grasshopers, da Suíça.

Bruno Lage chamou-o de volta já no mês de janeiro e o internacional sub-20 luso correspondeu nos três jogos que fez, sendo agora recompensado com a renovação de contrato.