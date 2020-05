A Dugout, parceira do Maisfutebol, apresenta nesta terça-feira um vídeo com os melhores golos de Raúl Jiménez antes de chegar à Europa. O atual avançado do Wolverhampton despontou no Club América, clube que representou até 2014.



Raúl Jiménez saiu do México para representar o Atlético de Madrid, seguindo-se três épocas no Benfica. Em 2018, rumou a Inglaterra e tem-se assumido com um dos grandes avançados da Premier League. Marcou 22 golos em 44 jogos na presente temporada.