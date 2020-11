Vitinha esteve em plano de destaque nos últimos jogos da seleção nacional sub-21, contribuindo para o apuramento para o próximo Campeonato da Europa. Porém, o médio cedido pelo FC Porto ao Wolverhampton tem sentido dificuldades em encontrar o seu espaço no clube inglês.



O jogador de 20 anos foi emprestado ao Wolves por uma temporada, com opção de compra fixada em 20 milhões de euros. Porém, participou em apenas três encontros até ao momento, o último dos quais a 27 de setembro.



No mês de outubro, Vitinha jogou apenas pela seleção sub-21 de Portugal e foi utilizado por uma vez na equipa sub-23 do Wolverhampton, frente ao Crystal Palace.



Nuno Espírito Santo ainda colocou o médio no banco de suplentes a 4 de outubro, no duelo com o Fulham, mas desde então Vitinha desapareceu do leque de opções do treinador português.