Vítor Pereira, técnico português do Wolverhampton, concedeu uma entrevista ao jornal inglês Express & Star, durante a pré-época que a equipa inglesa está a realizar em Portugal.

Foi essencialmente abordado sobre a falta de reforços do clube inglês até então. O Wolverhampton, recorde-se, apenas oficializou a contratação de Fer Lopez, avançado ex-Celta de Vigo.

O treinador de 56 anos admitiu estar «um pouco impaciente» com a falta de contratações, mas garantiu ser «impossível» abandonar o clube. Alguns adeptos do Wolves mostraram-se preocupados com uma possível saída do português. No entanto, questionado sobre isso, Vítor Pereira esclareceu a questão.

«Não, isso é impossível para mim. É impossível devido à ligação que existe entre nós, não posso deixar este projeto. Este é o meu clube, esta é a minha família e vou lutar com todo o meu coração pelo Wolverhampton. Acreditem, é isto que eu sou», garantiu.

Jhon Arias, avançado colombiano do Fluminense, está muito perto de reforçar o Wolverhampton. De resto, pouco ou nada tem feito o clube. Pereira falou sobre poder acabar o mercado desiludido, mas prefere essencialmente confiar no trabalho do staff.

«Conheço-me, no final do mercado talvez não esteja feliz, talvez esteja desiludido. Espero que não, porque acredito nas pessoas que estão a trabalhar arduamente para nos dar [jogadores]».

O técnico português relembrou a dificuldade do campeonato inglês, que conta com clubes que investem milhões. A necessidade de novos jogadores torna-se necessária, caso contrário não haverá «milagres».

«Não podemos fazer milagres, precisamos de jogadores. Temos de competir com o Manchester City e o Arsenal. Esta é a nossa liga. Não estamos a competir apenas com os clubes que vêm do Championship. Mesmo esses clubes estão a investir muito dinheiro. Isso significa que o próximo campeonato vai ser muito, muito difícil para nós»

Para o Wolverhampton, é necessário jogadores com «caráter» que perceberam que nem sempre haverá controlo do jogo. Quem o diz é Vítor Pereira.

«Significa que temos de trazer bons jogadores com carácter. Quero jogadores que saibam que, no final do jogo, não podemos controlar o resultado, mas no final do jogo estamos orgulhosos de nós próprios porque lutamos, damos tudo. Porque este é o coração das pessoas em Wolverhampton», concluiu.