Num duelo entre treinadores em risco – Julen Lopetegui e O’Neil – o West Ham interrompeu a série negativa e agravou o momento do Wolverhampton. Na noite desta segunda-feira, na 15.ª ronda da Premier League, os londrinos levaram a melhor sobre os «Lobos», vencendo por 2-1.

Nos visitantes, os defesas Nélson Semedo e Toti Gomes foram titulares, enquanto Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes foram aposta na segunda parte. Por sua vez, o avançado Carlos Borges não saiu do banco.

Os golos apenas surgiram na segunda parte. O marcador foi inaugurado aos 54 minutos, por Tomás Soucek (1-0). Pouco depois, aos 60m, Kudus duplicou a vantagem londrina, mas o lance foi anulado, por fora de jogo.

Entre trocas, e já com Guedes em campo, o defesa Doherty repôs a igualdade, aos 69m.

Ainda assim, na resposta, três minutos volvidos, Jarrod Bowen restabeleceu a vantagem dos anfitriões.

Assim, os comandados de Lopetegui reforçam o 14.º lugar, com 18 pontos, mais nove face à linha de água e a um do Manchester United (13.º). Segue-se a visita ao Bournemouth (8.º), na noite de segunda-feira (20h).

Por sua vez, o Wolves permanece no 19.º e penúltimo lugar, com nove pontos, igualado com o Ipswich (18.º). Com três derrotas consecutivas, os «Lobos» estão a quatro pontos da linha de água. Na tarde de sábado, às 15h, há receção ao Ipswich.