O avançado Fábio Silva, do Wolverhampton, acredita que a equipa está pronta para uma grande temporada com Bruno Lage no comando. Os Wolves desfrutaram da vitória por 1-0 contra o Betis e Fábio Silva vê a equipa a adaptar-de rapidamente ao estilo do novo treinador.

«Sentimo-nos muito bem em campo, estamos a trabalhar há quase três semanas. Temos treinado bem, com foco em aprender. É um novo treinador, com novas ideias, precisamos de nos adaptar primeiro, mas acho que a equipe está indo bem. Este foi um jogo-treino, mas é sempre bom vencer. Tudo começa neste tipo de jogos e estamos de parabéns», disse o avançado às redes sociais do clube inglês.

A chegada de Bruno Lage à equipa estusiasmou os adeptos e os próprios jogadores. Fábio Silva faz planos para que esta seja uma «grande época» para o Wolverhampton.

«Tem sido muito bom. O treinador trouxe as suas próprias ideias e temos aprendido os métodos e as dinâmicas do jogo. O que consigo ver é que o grupo está muito focado e temos tudo o que precisamos para fazer uma grande temporada».

A nível pessoal, Fábio SIlva sente-se mais integrado no grupo e com maiores condições de brilhar. «Precisei do meu tempo para me adaptar, como todos precisam, sinto-me cada vez mais integrado e um jogador muito mais completo. Agora é hora de ajudar com golos e assistências».

Os Wolves voltam ao campo nesta segunda-feira, frente ao Las Palmas, noutro jogo-treino em Espanha.