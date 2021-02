O Maisfutebol e o Wolverhampton lançaram o desafio aos leitores e ofereceram uma camisola de Rui Patrício, com o número 11 nas costas, o curioso dorsal que o internacional português utiliza em Inglaterra. Para ganhar só tinha de deixar uma frase sobre o aniversário do guarda-redes da Seleção Nacional no twitter do Maisfutebol.

Ora Pedro Duarte acabou por ganhar o passatempo, com aquela que foi considerada a resposta mais criativa. Escreveu o nosso leitor:

«Aos primeiros passos de leão

Previa-se um futuro brilhante

Tinha a juba de campeão

E um rugido dominante

Numa nova alcateia

Tornou-se um Lobo temível

Só a vitória saboreia

O resto é perecível

No Euro 2016

Num atribulado início

Fez de nós reis

Parabéns, Rui Patrício!»

Parabéns, Pedro Duarte.