O empate entre Liverpool e Wolverhamtpon da Taça de Inglaterra promete fazer correr muita tinta. Tudo por causa do golo anulado a Toti, português dos Wolves que fez o 3-2 que poderia dar a vitória à formação de Lopetegui (vídeo no final da página).

Mas por partes. Com 2-2 no marcador, o Wolverhamtpon teve um canto a favor. Matheus Nunes cobrou-o, Hwang cabeceou a bola e esta foi ter de novo com o médio português, ex-Sporting. Matheus Nunes depois colocou a bola na área e, na sequência do lance, Toti introduziu a bola na baliza. Os Wolves festejaram efusivamente, mas o assistente levantou a bandeira por alegado fora de jogo a Matheus Nunes.

Como é um lance de golo, houve intervenção do VAR. Porém, de acordo com as informações veiculadas em Inglaterra, o VAR não conseguiu ter nenhuma imagem que desse provas claras da posição de Matheus Nunes pelo que a equipa de arbitragem ficou com a decisão tomada em campo.

ITV claim that VAR had to go with the on-field decision of offside for Wolves disallowed goal, because none of the cameras at Anfield could determine whether Matheus Nunes was in an offside position.



If that's the case, that's absolutely ridiculous. — Alex Richards (@AA_Richards) January 7, 2023

No final, o treinador dos Wolves, Julen Lopetegui, disse à ITV: «Já vimos, o fora de jogo não existe, sinto muito. É impossível. Alguém disse [ao VAR] que está em fora de jogo, mas vimos as imagens, não existe. A decisão está errada. Cometo erros todos os dias, e às vezes eles também. Hoje temos a ajuda do VAR, e é uma pena, porque desculpem-me, não há fora de jogo.»

Também Jurgen Klopp assumiu que o lance lhe deixa muitas dúvidas.

«Não tenho a certeza sobre o terceiro golo deles. Temos uma imagem em que pode parecer fora de jogo, mas posso compreender por que eles estão zangados. Não queremos que o VAR tenha apenas um ângulo», disse.

O caso foi pior porque, ao contrário do que sucede na Premier League, não surgiu nenhuma explicação para o fora de jogo. Ou seja, não foi dito em lado nenhum que a posição a julgar era a de Matheus Nunes e não a de Toti. Nos jogos de campeonato, os ecrãs dos estádios indicariam «Nunes em fora de jogo», mas na Taça de Inglaterra isso não sucede: seguindo normas da UEFA e FIFA. Tal facto, aumentou a confusão entre quem estava no estádio e os comentadores.

Refira-se que esta é uma opção da federação inglesa e não se trata de uma questão de equidade em relação a outros campos, pois só na Taça de Inglaterra só há VAR no estádios da Premier League.

VEJA O LANCE FILMADO DA BANCADA