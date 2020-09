O terceiro equipamento do Wolverhampton, que gerou discussão nas redes sociais pela semelhança com as cores de Portugal, bateu recordes de vendas.

Lançado na sexta-feira, em menos de 24 horas, já era o equipamento mais vendido de sempre do clube, batendo em 6% o recorde que tinha sido estabelecido pelo equipamento principal da época passada, divulgaram os Wolves.

No primeiro dia tinha já 117% mais de vendas do que o terceiro equipamento de 2019/20, que era o mais vendido dos equipamentos não principais, diz ainda o clube.

«Apesar de o futebol ser claramente um jogo de equipa, temos orgulho em celebrar os indivíduos que fazem a nossa equipa», disse o diretor de operações comerciais dos Wolves, Vinny Clark, lembrando que no ano passado os Wolves tiveram um terceiro equipamento inspirado no México.

«O Raúl Jiménez vestiu com orgulho a camisola no ano passado e ficou claro no dia da sessão de vídeo e fotos que os nossos jogadores portugueses estão entusiasmados por vestir um equipamento com as cores da sua seleção ao representarem o clube», acrescentou.

Recorde-se que o equipamento deu que falar quando foi lançado já que, em poucas horas, milhares de adeptos invadiram as redes sociais do clube mais português de Inglaterra com os mais variados comentários. Uns dizem fazer sentido o uso das cores, atendendo à quantidade de portugueses no clube (entre jogadores e técnicos), e outros consideram que agora o Wolverhampton é oficialmente um clube português. «Wolverhampton Wanderers Football Portugal Club», rebaptiza um utilizador do Twitter.