A transferência de Daniel Podence do Olympiakos para o Wolverhampton, no valor de 20 milhões de euros, vai permitir ao Sporting receber 900 mil euros.



O facto de o extremo ter jogado nos leões dos 12 aos 22 anos faz com que estes tenham direito a 900 mil euros, o que corresponde a 4,5 por cento do mecanismo de solidariedade da FIFA.



Lembre-se que o jogador de 24 anos tinha deixado o clube de Alvalade a custo zero após o ataque à Academia. Porém, a direção do Sporting acabou por alcançar um acordo com o Olympiakos e foi compensado em sete milhões de euros.