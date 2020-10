O Wolverhampton fez questão de assinalar o Dia da Implantação da República Portuguesa com uma imagem original, apresentando os oito jogadores portugueses que fazem parte do plantel, para além do treinador Nuno Espírito Santo.



No retrato surgem Nuno e os jogadores Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves, Vitinha, Daniel Podence, Pedro Neto e Fábio Silva.



Na equipa técnica de Nuno Espírito Santo estão ainda os portugueses Rui Pedro Silva, Rui Barbosa, António Dias e João Lapa.

🐺 A Alcateia celebra o Dia da Implantação da República Portuguesa 🇵🇹#LobosLusitanos #PortugueseWolves pic.twitter.com/dj5ULmMpfH — Wolves Português (@WolvesPRT) October 5, 2020