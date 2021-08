As dúvidas parecem estar dissipadas agora. Raúl Jiménez, afinal, pode cabecear bolas de futebol.

A questão tinha sido levantada logo depois do incidente que envolveu o jogador do Wolverhampton, no qual o avançado sofreu um traumatismo craniano e uma fratura craniana, num choque de cabeça com David Luiz, no encontro entre o Wolverhampton e o Arsenal. O jogador mexicano foi submetido a uma cirurgia de emergência e duvidava-se até se poderia voltar a jogar futebol.

Quando Jiménez recuperou e voltou a trabalhar no centro de treinos dos Wolves, o médico do clube, Matt Perry, explicou que o jogador deveria evitar cabeceamentos e duelos aéreos. Jiménez, entretanto, já se sente «completamente recuperado» e já usa a cabeça para jogar futebol, tendo voltado ao ativo no início desta época com o português Bruno Lage no comando da equipa.

Apesar disso, Jiménez terá de usar proteção na cabeça até ao fim da carreira.