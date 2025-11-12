Rob Edwards, de 42 anos, é o sucessor de Vítor Pereira no comando técnico dos Wolves, 20.º e últimos classificados da Premier League, com dois pontos. A contratação demorou a ser oficializada, uma vez que o Middlesbrough – segundo no Championship – não pretendia prescindir do treinador inglês. Para alcançarem o objetivo, os Wolves vão pagar uma compensação de 3 milhões de libras. Quanto ao novo timoneiro, assinou até junho de 2029.

Antigo internacional pelo País de Gales, Edwards – outrora defesa central – fez 111 jogos pelos Wolves entre 2004 e 2008. Enquanto treinador, orientou as equipas principais de Watford, Luton Town e Middlesbrough.

Ao cabo de 11 jornadas, os Wolves estão a oito pontos de zona segura. Segue-se a receção ao Crystal Palace (10.º), a 22 de novembro.