A derrota na receção ao Burnley, no domingo (3-2), mantém o Wolverhampton de Vítor Pereira no 20.º e último lugar da Premier League, apenas com dois pontos. Ao encaixarem o sétimo desaire em nove jornadas, os adeptos dos Wolves visaram alguns jogadores, entre os quais José Sá, que confrontou os críticos.

O guarda-redes não é titular desde 20 de setembro, sendo suplente há quatro jogos consecutivos. À saída do Molineux, o internacional português questionou os adeptos sobre que mais pode fazer a partir do banco, argumentando que as responsabilidades não podem recair somente sobre os jogadores. Face à aproximação de seguranças, Sá garantiu que queria apenas conversar.

«Estou a tentar passar a paixão que exigem para dentro de campo. A forma como concedemos golos é inaceitável. De quem é a culpa? Não é apenas dos jogadores. Quando perdemos não falo para ninguém, nem para a minha esposa, porque estou triste. Mas estou aqui convosco. Eu sinto o clube e provo isso no relvado. Eu sei que estamos a jogar como m****, mas também sentimos a pressão», disse, arrancando aplausos e elogios de alguns adeptos.

Titular na baliza dos Wolves por quatro temporadas, José Sá, de 32 anos, atravessa o momento mais delicado em Inglaterra.

O grupo às ordens de Vítor Pereira está a seis pontos de zona segura e do Fulham (17.º) de Marco Silva, adversário que visita no sábado (15h).