A receção dos Wolves ao Brighton (1-1), a 5 de outubro, ficou marcada pela expulsão de Vítor Pereira ao minuto 19, pela reação a uma decisão da equipa de arbitragem. O português pontapeou uma bola na linha lateral. Ainda que não tenha atingido o delegado da Federação Inglesa (FA) – uma vez que este se desviou – o esférico atingiu uma profissional da Sky Sports.

Ora, nesta sexta-feira, o órgão responsável pela análise destes casos anunciou a multa: 15 mil libras (mais de 17 mil euros). Na perspetiva da FA, Vítor Pereira teve uma atitude à margem dos regulamentos, algo que o próprio admitiu após a expulsão.

O grupo comandado pelo português é 20.º e último da Premier League, com dois pontos, a cinco de zona segura, e recebe o Burnley (17.º) na tarde de domingo (14h).