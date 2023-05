Kalle Rovanpera, campeão do Mundo de rali, está lançado para vencer o Rali de Portugal pelo segundo ano consecutivo.

O piloto finlandês da Toyota Yaris terminou o primeiro de três dias na liderança da corrida, ao vencer três das oito especiais realizadas.

Rovanpera tem 10,8 segundos de vantagem sobre Dani Sordo (Huyndai i20) e 26 relativamente a Thierry Neuville, que vai completando o pódio.

O dia, recorde-se, ficou marcado pelo aparatoso acidente do britânico Elfyn Evans.

❌ Evans' crash on SS7 of Rally Portugal



Crew OK #WRC pic.twitter.com/uMiY4tUrmW — DirtFish (@DirtFishRally) May 12, 2023

Neste sábado, cumprem-se mais sete especiais, num dia com um total de 149 quilómetros que começa às 07h35 com uma primeira passagem por Vieira do Minho.

O programa de sábado:

07:35 SS9 Vieira do Minho (26,61 km)

09:05 SS10 Amarante (37,24 km)

10:35 SS11 Felgueiras (8,91 km)

15:05 SS12 Vieira do Minho 2 (26,61 km)

16:35 SS13 Amarante 2 (37,24 km)

18:05 SS14 Felgueiras 2 (8,91 km)

19:05 SS15 Lousada - SSS (3,36 km)

No que ao Campeonato de Portugal diz respeito, Armindo Araújo venceu a quarta prova pontuável da época e Miguel Correia (2.º a 13,9 segundos) é o novo líder. Bernardo Sousa foi terceiro a 54,9 segundos.