Morreu Hulk Hogan, figura icónica do wrestling, vítima de uma paragem cardiorrespiratória, na sua casa, na Florida, aos 71 anos.

A notícia foi avançada, em primeira mão, pela TMZ, que mostrou imagens junto à casa do antigo lutador, em Clearwater, com um grande aparato policial e ambulâncias. O lutador ainda foi transportado de maca para um hospital, mas a sua morte acabou por ser confirmada mais tarde.

Ainda há poucas semanas, a mulher de Hogan, Sky, tinha desmentido rumores que diziam que o antigo lutador estava em coma, garantindo que estava «forte» e a recuperar de uma cirurgia.

Hogan Hulk foi um grande impulsionador do wrestling, transformando a modalidade, muito popular nos Estados Unidos, numa superprodução de entretenimento que chegou a todas as famílias norte-americanas, exponenciando as audiências e catapultando todo um novo mundo de merchandising à volta dos muitos personagens que foram surgindo.

O próprio Hogan evolui de herói para vilão no mundo do wrestling, criando o New World Order e transformando-se no Hollywood Hulk Hogan.

Uma das suas última aparições públicas foi no último congresso do Partido Republicano onde voltou a encarnar o personagem que o popularizou para declara ro seu apoio a Donald Trump.