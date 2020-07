As edições de 2020 dos circuitos mundiais de surf foram esta sexta-feira canceladas, devido à pandemia de covid-19, tendo a Liga Mundial de Surf (WSL) divulgado já o calendário para 2021, que inclui a etapa de Peniche, em fevereiro.

«Após uma análise cuidadosa e extensas discussões com as principais partes interessadas, tomámos a decisão de cancelar a temporada do Championship Tour (CT) e Qualifying Series (QS) devido à pandemia de covid-19», afirmou o diretor executivo da WSL, Erik Logan.

O circuito principal contava com a presença do português Frederico Morais, pela segunda vez, e com a passagem pela praia de Supertubos, em Peniche, que integra o calendário para 2021, com a segunda etapa, a primeira e única na Europa, entre 18 e 28 de fevereiro.

«Para Portugal temos a garantia que, em fevereiro, a probabilidade de existirem ondas excecionais na costa portuguesa, aumenta significativamente. De Sagres a Viana do Castelo temos ondulações espetaculares nessa altura», referiu Francisco Spínola, responsável pela WSL para Europa, África e Médio Oriente, realçando que, para o Turismo de Portugal, principal parceiro, promove «um novo período de foco, com milhares de visitantes, mas com uma amplificação digital muito significativa».

Francisco Spínola afirmou que «Portugal será o epicentro do surf mundial, desta vez em fevereiro».

«No fundo é replicar o que temos vindo a fazer em outubro, em Peniche. Se conseguirmos transpor esta visibilidade para fevereiro é mais um impulso significativo no Turismo e na economia, no continuo esforço de quebrar a sazonalidade», frisou o português.

As primeiras seis etapas, de um total de 11, do circuito mundial já tinham sido adiadas, mas a WSL optou por cancelar as restantes provas, entre as quais o MEO Rip Curl Pro Portugal, previsto para o período entre 14 e 25 de outubro, que integrava ainda o circuito feminino.

«Embora acreditemos firmemente que o surf é um dos desportos mais adequados para a competição ser realizada em segurança durante a era de covid-19, temos um enorme respeito pelas preocupações contínuas de muitos na nossa comunidade, à medida que o mundo trabalha para resolver esta situação», frisou Logan, em vídeo partilhado nas plataformas oficiais da WSL.

Em 2020, as ondas portuguesas iriam ainda receber quatro etapas do circuito de qualificação: Caparica Surf Fest Pro, na Costa de Caparica, Pro Santa Cruz, em Torres Vedras, Azores Airlines Pro, em São Miguel, nos Açores, e EDP Billagong Pro, na Ericeira.

Com este cancelamento, a WSL prevê antecipar o arranque dos circuitos do próximo ano, ainda em 2020, no Havai, com uma etapa feminina, em novembro, em Maui, e uma masculina, em Oahu, ambas ainda sujeitas a aprovação pelos responsáveis locais.

- Calendário provisório do circuito mundial de surf WSL de 2021:

1. Billabong Pipe Masters, Havai (08/12 a 20/12).

2. Meo Pro Peniche, Portugal (18/02 a 28/02).

3. Snapper Rocks, Gold Coast, Austrália (18/03 a 28/03).

4. Rip Curl Pro Bells Beach, Victoria, Austrália (01/04 a 11/04).

5. Margaret River, Austrália (16/04 a 26/04).

6. Oi Rio Pro Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil (20/05 a 29/05).

7. Surf Ranch, Lemoore, Califórnia, Estados Unidos (10/06 a 13/06).

8. Quiksilver Pro G-Land, Indonésia (20/06 a 29/06).

9. Supertubes, Jeffreys Bay, África do Sul (07/08 a 19/08).

10. Teahupo'o, Tahiti (26/08 a 06/09).

Finals, local a determinar (08/12 a 16/12).