John Cena, ícone do WWE, despediu-se oficialmente, em Washington, da modalidade. Na madrugada deste domingo, o lutador de 48 anos terminou a «tour» de despedida com uma derrota frente a Gunther.

Este evento, que marcou o fim de uma era, foi criado apenas para retirada oficial de Cena e contou com mais de 19 mil pessoas presentes na arena.

Na luta da despedida, Cena perdeu com o austríaco por desistência. Assim, o obreiro do famoso «You can´t see me» dá por terminada uma carreira que teve início em 2002.

Durante este sábado foram vários as instituições desportivas que fizeram questão de marcar a última luta da «lenda» da modalidade. FC Porto foi um dos clubes que partilhou uma homenagem ao norte-americano.

End of an era 🫡 The last time is now @JohnCena pic.twitter.com/WzNwOFL8F2 — FC Porto (@FCPorto) December 13, 2025

Passados 23 anos, Cena retira-se como lutador com mais títulos mundiais, com 17, superando Ric Flair, que somou 16. Agora, será apenas embaixador da empresa, além de continuar com a carreira de ator em Hollywood.