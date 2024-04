O que era uma brincadeira pode agora tornar-se mesmo realidade! Horas antes da conquista do título inédito, os adeptos do Bayer Leverkusen renomearam, com o nome de Xabi Alonso, uma das ruas em redor do estádio.

Esta segunda-feira, um dia depois do clube germânico se sagrar campeão, a Cidade de Leverkusen informou que está a «examinar os requisitos para nomear oficialmente uma rua, praça, caminho na área ao redor da BayArena em homenagem a Xabi Alonso», tal como se pode pode ler no comunicado oficial da entidade.

A administração da cidade quer também tornar cidadãos honorários os «Pais do Sucesso» do Bayer Leverkusen: Werner Wenning, Presidente do Comitê do clube, Fernando Carro de Prada, Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Simon Rolfes, Diretor desportivo e o próprio treinador principal Xabi Alonso.

Contudo, a renomeação da rua poderá ser complicado, pois segundo o jornal alemão Rheinische Post, «existe uma decisão vinculativa do conselho e as ruas não podem receber nomes de personalidades», algo que vai ser revisto na próxima reunião de 6 de maio.