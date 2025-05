O Ministério da Propagação da Virtude e da Prevenção do Vício do Afeganistão suspendeu indefinidamente a prática do xadrez naquele país.

«O xadrez na sharia [lei islâmica] é considerado um meio de jogo. Existem considerações religiosas relativamente ao desporto do xadrez. Até que estas considerações sejam abordadas, o desporto do xadrez está suspenso no Afeganistão», disse à AFP Atal Mashwani, Ministro dos Desportos.

A Federação Afegã de Xadrez já estava suspensa informalmente desde novembro de 2024, dado que o presidente Ghulam Ali Malekzada reconhecido pela FIDE, organismo que tutela o xadrez a nível mundial, mudou-se para a Alemanha.

Esta é mais uma suspensão de modalidades por parte do regime Talibã que está implementado no Afeganistão desde que os Estados Unidos saíram do país em 2021.

Em 2024, as Artes Marciais Mistas [MMA] foram proibidas por serem «demasiado violentas» e «problemáticas em relação à sharia».