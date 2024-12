O mundo do desporto já teve muitos casos insólitos, mas o de Magnus Carlsen é certamente um dos mais inacreditáveis e valeu-lhe a desqualificação do Campeonato do Mundo de Xadrez Rápido e Blitz.

Ora, toda a polémica aconteceu porque o líder do ranking mundial infringiu o código de vestuário da prova, ao utilizar calças de ganga (isso mesmo!). Através de um comunicado, a Federação Internacional de Xadrez explica que esta regra apenas serve para «garantir o profissionalismo e justiça para todos os participantes».

De acordo com o mesmo texto, o órgão ponderou castigar o norueguês com uma multa de 200 dólares e dar-lhe a oportunidade de trocar de roupa, mas Magnus Carlsen rejeitou a proposta.

«Vesti uma camisa e um casaco, honestamente nem pensei nas calças, até troquei os sapatos. Disse-lhes que no dia seguinte já não trazia as calças, mas eles disseram-me para mudar no momento, foi uma questão de princípio para mim. Estou demasiado velho para me importar com este tipo de coisas», referiu.