Inédito! Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi sagraram-se campeões mundiais de xadrez, numa situação inédita.

Depois da polémica relacionada com a indumentária, que obrigou Carlsen a desistir do Campeonato do Mundo de Xadrez Rápido por usar calças de ganga, o jogador volta a estar na boca do mundo.

Ora, agora na categoria Blitz (três minutos por jogador e mais dois segundos por jogada), o norueguês voltou a estar em destaque na final com o amigo Ian Nepomniachtchi. Depois de vencer duas partidas seguidas, Carlsen ficou a uma vitória do título mundial, mas viu o adversário empatar.

Nos seguintes três jogos, a dupla empatar sempre e, depois de algum diálogo entre ambos, decidiram apresentar uma proposta à FIDE (Federação Internacional de Xadrez) - não jogavam mais e ambos eram considerados campeões do mundo.

A decisão, que não estava prevista nos regulamentos, foi apresentada ao russo Arkady Dvorkovich, presidente da organização, que aceitou a proposta e deu a Magnus Carlsen o oitavo título mundial e o primeiro a Nepo.

«Se tivéssemos continuado, um de nós iria vencer pelo cansaço, o que seria cruel. Estávamos ambos muito cansados e nervosos», disse Carlsen.