Magnus Carlsen disputa uma partida de xadrez contra 140 mil pessoas de Mundo, num desafio que pode subverter as expectativas, se terminar empatado nos próximos dias.

O grande mestre norueguês embarcou nesta aventura a 4 de abril no portal “Chess.com”. Ainda que o próprio site tenha previsto que Carlsen venceria tranquilamente, a equipa adversária está em vias de forçar um empate, caso coloque o rei de Carlsen em cheque por três vezes.

«Estamos a caminhar para um empate por cheque perpétuo. Senti que estava um pouco melhor, no início, depois talvez não tenha jogado com tanta precisão. Honestamente, desde então, não me deram uma única hipótese.»

«A equipa “Mundo” tem jogado de forma sólida desde o princípio. Talvez não optando pelas opções mais ousadas, mas mantendo-o mais na linha do xadrez clássico, o que nem sempre é a melhor estratégia, mas desta vez resultou», analisou o dinamarquês.

Numa partida de estilo livre, os bispos, cavalos, torres, rainha e rei são distribuídos aleatoriamente pelo tabuleiro, enquanto os peões permanecem nos lugares habituais. O xadrez de estilo livre é popular porque permite aos jogadores serem mais criativos e evitarem a memorização.

A equipa mundial vota em cada jogada e cada lado tem 24 horas para definir a investida.

Grande mestre desde os 13 anos, Carlsen goza de estatuto de celebridade que poucos jogadores de xadrez têm. Hoje tem 34 anos e tornou-se o melhor classificado do Mundo em 2011, conquistando cinco Mundiais. Além disso, alcançou a classificação mais alta de sempre no xadrez (2882), em 2014, e manteve-se como líder do ranking durante mais de uma década.