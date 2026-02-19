O neerlandês e “grande mestre” Jan Timman – no final do século XX considerado o melhor jogador de xadrez não-soviético – morreu aos 74 anos. Além de dominar o xadrez dos Países Baixos, Timman conquistou o segundo lugar no Mundial de 1982 e sagrou-se campeão da Europa em 1983. Além disso, conquistou vários torneios prestigiados entre 1973 e 1988.

Apesar da mágoa de nunca ter conquistado o título mundial, Jan Timman publicou vários livros sobre a modalidade e até dedicou uma obra ao único neerlandês campeão do Mundo, Max Euwe (1901-1981).