Xadrez de luto: grande mestre Jan Timman morre aos 74 anos
Neerlandês é considerado o melhor jogador não-soviético do final do século XX
O neerlandês e “grande mestre” Jan Timman – no final do século XX considerado o melhor jogador de xadrez não-soviético – morreu aos 74 anos. Além de dominar o xadrez dos Países Baixos, Timman conquistou o segundo lugar no Mundial de 1982 e sagrou-se campeão da Europa em 1983. Além disso, conquistou vários torneios prestigiados entre 1973 e 1988.
Apesar da mágoa de nunca ter conquistado o título mundial, Jan Timman publicou vários livros sobre a modalidade e até dedicou uma obra ao único neerlandês campeão do Mundo, Max Euwe (1901-1981).
Jan Timman (14 December 1951) is a Dutch chess Grandmaster. He won nine Dutch Championships and was a Candidate for the World Championship several times. He was FIDE Sub-World Champion in 1993. He played in 13 Chess Olympiads, winning individual gold medal and team silver medal pic.twitter.com/BqYQ3W8PN1— JustChessAndSports (@JustChessSports) December 13, 2023