O futebolista Xherdan Shaqiri foi eleito, para a UEFA, o homem do jogo Suíça-Turquia, da terceira jornada do grupo A do Euro 2020, que terminou com triunfo dos helvéticos, por 3-1, este domingo.

Shaqiri fez o segundo e o terceiro golos da Suíça, já depois de Haris Seferovic, avançado do Benfica, ter inaugurado o marcador a favor dos suíços. Pelo meio dos golos de Shaqiri, Kahveci apontou o tento dos turcos.

A Suíça, que acabou no terceiro lugar do grupo A, espera agora pelo final da fase de grupos para saber se se apura como um dos melhores quatro terceiros classificados.

Lista de todos os Homens do Jogo:

Itália-Turquia: Leonardo Spinazzola (Itália)

País de Gales-Suíça: Breel Embolo (Suíça)

Dinamarca-Finlândia: Christian Eriksen (Dinamarca)

Bélgica-Rússia: Romelu Lukaku (Bélgica)

Inglaterra-Croácia: Raheem Sterling (Inglaterra)

Áustria-Macedónia do Norte: David Alaba (Áustria)

Países Baixos-Ucrânia: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Escócia-República Checa: Patrik Schick (República Checa)

Polónia-Eslováquia: Milan Skriniar (Eslováquia)

Espanha-Suécia: Victor Lindelof (Suécia)

Hungria-Portugal: Cristiano Ronaldo (Portugal)

França-Alemanha: Paul Pogba (França)

Finlândia-Rússia: Aleksei Miranchuk (Rússia)

Turquia-País de Gales: Gareth Bale (País de Gales)

Itália-Suíça: Manuel Locatelli (Itália)

Ucrânia-Macedónia do Norte: Andriy Yarmolenko (Ucrânia)

Dinamarca-Bélgica: Romelu Lukaku (Bélgica)

Países Baixos-Áustria: Denzel Dumfries (Países Baixos)

Suécia-Eslováquia: Alexander Isak (Suécia)



Croácia-República Checa: Luka Modric (Croácia)

Inglaterra-Escócia: Billy Gilmour (Escócia)



Hungria-França: Laszlo Kleinheisler (Hungria)



Portugal-Alemanha: Robin Gosens (Alemanha)



Espanha-Polónia: Jordi Alba (Espanha)

Itália-País de Gales: Federico Chiesa (Itália)

Suíça-Turquia: Xherdan Shaqiri (Suíça)