Yacine Brahimi, antigo jogador do FC Porto, garantiu a vitória do Al-Rayyan com um belo golo, ao minuto 90, na receção ao Al-Wakrah (1-0) para a Stars League do Qatar.

Na sequência de um livre estudado, o internacional argelino apareceu com espaço à entrada da área e rematou de primeira, em arco, colocado, para o fundo das redes.



Brahimi em entrevista ao Maisfutebol: «Sou portista doente, era impossível jogar no Benfica»

Ora veja: