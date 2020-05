Os avançados Yan Said e Miguel Falé foram chamados esta quarta-feira ao treino com a equipa principal do Sporting de Braga e vão passar a fazer parte dos trabalhos com o plantel, às ordens do treinador, Custódio.

Yan Said, de 17 anos, pertencia ao plantel dos sub-19 e fez 12 golos em 26 jogos disputados em 2019/2020, no campeonato nacional de juniores, no qual o Sp. Braga não somou qualquer derrota: 16 vitórias e dez empates. Yan é filho de Wender, antigo futebolista dos minhotos, que em Portugal também passou pelo Sporting, Naval e Belenenses.

Já Miguel Falé, de 16 anos, fez 31 golos em 21 jogos pela equipa de juvenis na presente temporada, na qual trabalhou precisamente às ordens de Custódio, antes de este suceder a Rúben Amorim no plantel principal.

O Sp. Braga informa que os dois jogadores, tal como todo o plantel, foram sujeitos a dois testes de rastreio à covid-19, «apresentando resultados negativos que validaram a sua integração nos treinos».

Na quinta-feira, todos os atletas e funcionários que estão envolvidos na logística de treino vão ser de novo submetidos ao rastreio.