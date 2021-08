Roman Yaremchuk estreou-se com a camisola do Benfica na terça-feira e no final, em declarações aos jornais russos explicou a escolha das águias, apesar de ter outras propostas em cima da mesa.

«O Benfica já me seguia há algum tempo e eu soube desse interesse através do Andriy Shevchenko [ex-selecionador ucraniano]. Tinha outras opções para a minha carreira, mas escolhi o Benfica. E estou muito contente por jogar neste clube», começou por dizer.

Um dos fatores determinantes para a mudança para Portugal, revela o internacional ucraniano, foi o estilo de jogo da equipa de Jorge Jesus que o faz sentir muito confortável.

«Gosto do estilo de jogo, da filosofia da equipa. Por isso, acho que me vou sentir muito confortável cá», resumiu o jogador contratado ao Gent.