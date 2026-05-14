O Thun bem pode agradecer à consistência demonstrada ao longo da época, pois essa foi a chave para a conquista inédita do campeonato suíço. Este emblema regista quatro derrotas consecutivas e, nesta quinta-feira, foi humilhado na receção ao Young Boys (8-3).

Ainda que em vantagem aos 13 minutos (2-1) e a perder por 3-2 ao intervalo, o Thun lamentou as expulsões dos centrais Burki (45+3m) e Barmert (76m), e viu o avançado Samuel Essende aplicar três golos. O ponta de lança da República Democrática do Congo tem no horizonte o duelo com Portugal no Mundial 2026. Aos 28 anos, o ex-Vizela leva seis golos em 12 jogos pelo Young Boys.

Assim, o Thun continua na liderança, com 74 pontos, enquanto o Young Boys é sexto colocado, com 54 pontos.

