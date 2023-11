A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, ao final da tarde desta terça-feira, que vai expor o caso de racismo denunciado pelo internacional jovem português Youssef Chermiti à Federação italiana e à UEFA, na sequência dos alegados acontecimentos no jogo desta terça-feira entre os sub-20 italianos e lusos.

«O jogador internacional português Chermiti denunciou um episódio de racismo verificado no jogo que a Seleção Nacional de sub-20 realizou esta terça-feira em Itália. A denúncia foi feita pelo jogador ao árbitro ainda no decurso do jogo», começa por referir a FPF, em comunicado.

«No final do encontro, Chermiti informou os responsáveis da FPF do sucedido, pelo que foi imediatamente reforçada a participação da denúncia ao árbitro do jogo. O caso foi igualmente exposto à Federação italiana. A FPF vai reportar a situação às entidades disciplinares competentes da UEFA», assinala o organismo, que «repudia e condena todas as situações de racismo e manifesta a sua total solidariedade com Chermiti».

O avançado recorreu às redes sociais, alegando que foi chamado de macaco, no encontro disputado no Estádio Enzo Ricci, Sassuolo.

A Itália venceu por 2-1, com golos de Faticanti e Bonfanti. Jorge Meireles marcou para a formação das quinas.