O jovem futebolista egípcio Youssef Hassan vai estar à experiência no Sporting. O jogador de 17 anos, avançado, pertence ao Arab Contractors Club, também designado de Al Mokawloon.

«O Arab Contractors Club concordou com o pedido submetido pelo Sporting para submeter o avançado da equipa Youssef Hassan a um período de uma semana, na preparação para negociações sobre a incorporação da próxima etapa do jogador», refere o clube, em nota oficial, dizendo que o «Sporting pediu o jogador por uma semana em fevereiro, com a data a ser definida em coordenação com os clubes».

O egípcio também pode jogar a extremo. Nasceu a 20 de junho de 2003.

Veja como joga Youssef, no vídeo abaixo.